В Екатеринбурге мошенники через интернет продают бинты вместо медицинских масок

Данные факты мошенничества уже зафиксированы в екатеринбургском обществе защиты прав потребителей. Вместо масок приходят посылки «с бинтами, одноразовыми салфетками, носовыми платками», рассказывает председатель общества Елена Зубковская.

Как правило, подобным обманом занимаются владельцы одностраничных интернет-магазинов, которые существуют очень недолго. Покупать товар в таких магазинах не рекомендуется.

Кроме того, маски не являются хорошим средством для защиты от инфекции. Гораздо эффективнее мыть руки, проводить санитарную обработку помещения и дезинфекцию.