В Екатеринбурге мошенники через интернет продают бинты вместо медицинских масок
Сегодня, 14:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге появляются сайты, где можно оптом купить защитные маски. На деле же людям приходит совсем не тот товар, что они заказывали, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Данные факты мошенничества уже зафиксированы в екатеринбургском обществе защиты прав потребителей. Вместо масок приходят посылки «с бинтами, одноразовыми салфетками, носовыми платками», рассказывает председатель общества Елена Зубковская.
Как правило, подобным обманом занимаются владельцы одностраничных интернет-магазинов, которые существуют очень недолго. Покупать товар в таких магазинах не рекомендуется.
Кроме того, маски не являются хорошим средством для защиты от инфекции. Гораздо эффективнее мыть руки, проводить санитарную обработку помещения и дезинфекцию.
Ранее уже упоминалось, что по телефону 112 работает бесплатная «Горячая линия», где можно задать интересующие вопросы, касающиеся профилактики и симптомов коронавируса.
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