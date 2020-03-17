В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Куйвашев сообщил, что девушка, которая вернулась из Италии, действительно заразилась коронавирусом. Она находится в больнице № 40. По словам губернатора, после приезда она пообщалась с мамой и таксистом. Контактировавшие с ней люди отправлены на карантин.

По данным на 17 марта под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тысяч человек. Куйвашев посоветовал пожилым людям как можно реже выходить в людные места, а также, что всем, кто находится на карантине, будут выплачивать больничные авансом каждые пять дней.