В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 20:48Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что в Екатеринбурге подтвержден один случай заражения коронавирусом. Об этом губернатор написал в instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Куйвашев сообщил, что девушка, которая вернулась из Италии, действительно заразилась коронавирусом. Она находится в больнице № 40. По словам губернатора, после приезда она пообщалась с мамой и таксистом. Контактировавшие с ней люди отправлены на карантин.
По данным на 17 марта под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тысяч человек. Куйвашев посоветовал пожилым людям как можно реже выходить в людные места, а также, что всем, кто находится на карантине, будут выплачивать больничные авансом каждые пять дней.
Больница № 40, в которой находится екатеринбурженка, находится на карантине. Данный случай заражения коронавирусом является первым в Свердловской области.
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