В России за сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 регионах

Заражения зарегистрированы в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях. Также больные были выявлены в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.

Все заболевшие были размещены в инфекционных боксах.

Властями определен круг лиц, которые в последнее время контактировали с переносчиками вируса. Все они обследуются.