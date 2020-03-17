В России за сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 регионах
Сегодня, 21:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки на территории России новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 15 регионах страны, сообщает «РБК» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Коронавирус
Заражения зарегистрированы в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях. Также больные были выявлены в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.
Все заболевшие были размещены в инфекционных боксах.
Властями определен круг лиц, которые в последнее время контактировали с переносчиками вируса. Все они обследуются.
Общее количество зараженных коронавирусом в России составляет 114 человек. 10 из них были заражены внутри страны, не покидая ее пределы. На данный момент выздоровели пять человек.
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