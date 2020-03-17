Власти Свердловской области рекомендуют минимизировать перемещения по стране

Кроме того, глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщал, что в Екатеринбурге четыре человека будут подвержены принудительной госпитализации после контакта с переносчиками коронавируса.

В целом по Свердловской области было проведено 3,1 тысячи тестов на выявление данной инфекции. Все они оказались отрицательными. Два случая заражения отмечено в Уральском федеральном округе.