Власти Свердловской области рекомендуют минимизировать перемещения по стране
Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время пресс-конференции рекомендовали жителям по возможности не покидать пределы региона из-за коронавируса, сообщает РБК.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Кроме того, глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщал, что в Екатеринбурге четыре человека будут подвержены принудительной госпитализации после контакта с переносчиками коронавируса.
В целом по Свердловской области было проведено 3,1 тысячи тестов на выявление данной инфекции. Все они оказались отрицательными. Два случая заражения отмечено в Уральском федеральном округе.
Появление нового типа вируса зафиксировано в Китае в декабре 2019 года, после чего заражение распространилось в 140 странах. В России на сегодня зарегистрировано 93 случая инфицирования.
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