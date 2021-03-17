169 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

169 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
169 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области с 16 по 17 марта, сообщает региональный оперштаб.

У 72 жителей столицы Урала зарегистрирован коронавирус за сутки

Кроме того, инфекция была диагностирована у жителей Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Сосьвы, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Тугулымского городских округов.

Таким образом, число заболевших свердловчан составило 80 482 человека. Отмечается, что 291 пациент находится в больнице в тяжелом состоянии, из них 173 лежат в отделениях реанимации, а 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зарегистрировано 8 998 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 201, Санкт-Петербурге — 927 и Московской области — 436. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 418 436 заболевших россиян.

Более 73,5 тысячи свердловчан выздоровели от коронавируса

73 651 житель Свердловской области был выписан из больниц с начала эпидемии, из них 180 вылечились за минувшие сутки.

По России от COVID-19 выздоровело 4 024 975 человек, из них 10 755 пациентов выписано из больниц за сутки. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 595, Санкт-Петербурге — 997, а также Московской области — 505.

Число летальных случаев от COVID-19 выросло на Среднем Урале за сутки

За последние 24 часа от инфекции скончалось 14 свердловчан. За время пандемии от коронавируса умерло 2 567 человек.

Общее число летальных случаев в России достигло 93 364 человек, за минувшие сутки умерло 427 пациентов. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 30 и Московской области — 29.

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