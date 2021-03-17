169 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Кроме того, инфекция была диагностирована у жителей Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Сосьвы, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Тугулымского городских округов.
Таким образом, число заболевших свердловчан составило 80 482 человека. Отмечается, что 291 пациент находится в больнице в тяжелом состоянии, из них 173 лежат в отделениях реанимации, а 113 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зарегистрировано 8 998 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 201, Санкт-Петербурге — 927 и Московской области — 436. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 418 436 заболевших россиян.
73 651 житель Свердловской области был выписан из больниц с начала эпидемии, из них 180 вылечились за минувшие сутки.
По России от COVID-19 выздоровело 4 024 975 человек, из них 10 755 пациентов выписано из больниц за сутки. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 595, Санкт-Петербурге — 997, а также Московской области — 505.
За последние 24 часа от инфекции скончалось 14 свердловчан. За время пандемии от коронавируса умерло 2 567 человек.
Общее число летальных случаев в России достигло 93 364 человек, за минувшие сутки умерло 427 пациентов. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 30 и Московской области — 29.