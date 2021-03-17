COVID-автомат с экспресс-тестами появился в торговом центре в Екатеринбурге

COVID-автомат с экспресс-тестами появился в торговом центре в Екатеринбурге

Сегодня, 09:15Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Автомат с экспресс-тестами на коронавирус появился в ТЦ «Успенский» в Екатеринбурге.

Тест стоит 1,4 тысячи рублей. Результат будет получен в течение 20 минут. Эпидемиолог Алексей Солвовьев заявил, что нет смысла покупать такие тесты, пишет E1.

Если это тест на антитела, то смысла я в нем не вижу. Он в любом случае будет уступать лабораторным анализам, рассказал специалист.

Данное тестирование, при получении отрицательного результата, не покажет, что коронавируса нет. Вывод можно делать лишь о том, что в настоящий момент человек не опасен для окружающих.

Напомним, 9 февраля сообщалось о закупке экспресс-тестов на COVID-19 на сумму 1,3 миллиона для ЦГБ № 4 в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
торговый центртеставтоматЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы