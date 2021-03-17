COVID-автомат с экспресс-тестами появился в торговом центре в Екатеринбурге

Тест стоит 1,4 тысячи рублей. Результат будет получен в течение 20 минут. Эпидемиолог Алексей Солвовьев заявил, что нет смысла покупать такие тесты, пишет E1.
Если это тест на антитела, то смысла я в нем не вижу. Он в любом случае будет уступать лабораторным анализам, рассказал специалист.
Данное тестирование, при получении отрицательного результата, не покажет, что коронавируса нет. Вывод можно делать лишь о том, что в настоящий момент человек не опасен для окружающих.
Напомним, 9 февраля сообщалось о закупке экспресс-тестов на COVID-19 на сумму 1,3 миллиона для ЦГБ № 4 в Нижнем Тагиле.