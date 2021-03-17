Еще 15 случаев COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за сутки выявлено 169 случаев COVID-19, общее число заболевших — 80 482 человека. 291 пациент находится в медучреждениях в тяжелом состоянии, 113 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 16 по 17 марта из больниц региона выписано 180 человек, за время пандемии — 73 651. Всего от коронавируса умерло 2 567 человек, из них 14 свердловчан скончались за минувшие сутки.