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Еще 15 случаев COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

15 случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 4 960 случаев инфицирования горожан.

В Свердловской области за сутки выявлено 169 случаев COVID-19, общее число заболевших — 80 482 человека. 291 пациент находится в медучреждениях в тяжелом состоянии, 113 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 16 по 17 марта из больниц региона выписано 180 человек, за время пандемии — 73 651. Всего от коронавируса умерло 2 567 человек, из них 14 свердловчан скончались за минувшие сутки.

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