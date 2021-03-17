«Говорили, не выживет»: медики спасли уральца с редким осложнением из-за COVID-19

Заведующая реабилитационной клиникой Ирина Волкова рассказала, что ей не советовали брать этого пациента.
Говорили, что он всё равно не выживет. Пусть лучше отправляется домой, рассказала E1 руководитель медицинского учреждения.
48-летний мужчина был выписан после реабилитации. Отмечается, что он смог уйти из клиники на своих ногах.
Напомним, 21 января сообщалось, как у жителя Екатеринбурга после COVID-19 развилось редкое осложнение — синдром Гийена-Барре. От него развивается паралич и становится невозможным самостоятельное дыхание. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, в ноябре у мужчины начала болеть спина и отниматься ноги.