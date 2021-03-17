«Говорили, не выживет»: медики спасли уральца с редким осложнением из-за COVID-19

Напомним, 21 января сообщалось, как у жителя Екатеринбурга после COVID-19 развилось редкое осложнение — синдром Гийена-Барре. От него развивается паралич и становится невозможным самостоятельное дыхание. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, в ноябре у мужчины начала болеть спина и отниматься ноги.