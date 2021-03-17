«Говорили, не выживет»: медики спасли уральца с редким осложнением из-за COVID-19

«Говорили, не выживет»: медики спасли уральца с редким осложнением из-за COVID-19

Сегодня, 18:08Здоровье и экологияФото: E1.ru
Жителя Екатеринбурга, госпитализированного с развившимся из-за коронавируса синдромом Гийена-Барре, выписали после реабилитации.

Заведующая реабилитационной клиникой Ирина Волкова рассказала, что ей не советовали брать этого пациента.

Говорили, что он всё равно не выживет. Пусть лучше отправляется домой, рассказала E1 руководитель медицинского учреждения.

48-летний мужчина был выписан после реабилитации. Отмечается, что он смог уйти из клиники на своих ногах.

Напомним, 21 января сообщалось, как у жителя Екатеринбурга после COVID-19 развилось редкое осложнение — синдром Гийена-Барре. От него развивается паралич и становится невозможным самостоятельное дыхание. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, в ноябре у мужчины начала болеть спина и отниматься ноги.

Сюжеты:
Екатеринбург
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