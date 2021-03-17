О причинах нехватки вакцины от COVID-19 в Свердловской области рассказал Павел Креков

По его словам, в регионе возник не дефицит препарата, а предсказуемая ситуация нехватки. Он отметил, что сейчас в Свердловской области остаются неиспользованными около 10 тысяч доз первого компонента вакцины «Спутник V».
Мы получаем вакцину нарастающими темпами. Но количество желающих растет куда быстрее, рассказал Креков на пресс-конференции ТАСС.
По его словам, было известно, что в марте регион получит вакцины больше, чем в феврале, а в апреле больше, чем в марте. В течение ближайшей недели в Свердловской области ждут новую поставку, но ее размеры неизвестны. Сейчас уже привито более 200 тысяч свердловчан.
Вице-губернатор пояснил, что сейчас пять промышленных площадок России работают по выпуску вакцины «Спутник V». По его словам, темпы вакцинации ограничены тем объемом, который выдает промышленность.
При распределении новых доз препарата будут учитываться размеры городов области и транспортные узлы. Большую часть вакцины получит Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.
Напомним, в Свердловской области в начале марта возникла нехватка вакцины от коронавируса «Спутник V». Из-за этого жителям региона отказывают в записи на прививку.