О причинах нехватки вакцины от COVID-19 в Свердловской области рассказал Павел Креков

По его словам, было известно, что в марте регион получит вакцины больше, чем в феврале, а в апреле больше, чем в марте. В течение ближайшей недели в Свердловской области ждут новую поставку, но ее размеры неизвестны. Сейчас уже привито более 200 тысяч свердловчан.