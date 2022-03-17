Из-за спада заболеваемости COVID-19 ГБ№ 1 в Нижнем Тагиле вернется к плановой помощи

На это указывает статистика заражений, а также снижение нагрузки на врачей. Показатели по вызовам и обращениям в неотложную помощь в пиковое время достигали 1000 в день, а число входящих звонков в колл-центр составляло до 3 тысяч рублей. На данный момент показатели снижены в 10 раз.