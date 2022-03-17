Из-за спада заболеваемости COVID-19 ГБ№ 1 в Нижнем Тагиле вернется к плановой помощи

На это указывает статистика заражений, а также снижение нагрузки на врачей. Показатели по вызовам и обращениям в неотложную помощь в пиковое время достигали 1000 в день, а число входящих звонков в колл-центр составляло до 3 тысяч рублей. На данный момент показатели снижены в 10 раз.
Благодаря снижению числа заболевших и высвобождению достаточного коечного фонда, появилась возможность возвращения плановой помощи. В дальнейшем число коек в отделениях будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Нижнем Тагиле и Свердловской области, а также количества новых пациентов, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 1.
Так, с 17 марта возвращаются к работе отделения терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, кардиологии, нейрохирургии, травматологии, гинекологии и ЛОР. Будет оказываться помощь и больным коронавирусом.
Надеемся, что заболеваемость и дальше будет снижаться и позволит нам вернуться полноценно к плановой работе,сообщил главный врач Александр Павловских.
Отмечается, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, гражданам все равно рекомендуется поставить прививку, если ее нет или пройти ревакцинацию, если подошли сроки. Прививочный кабинет располагается на улице Окунева, 30 (3 этаж, кабинет предвакцинального приема № 327, прививочный кабинет № 317). Он работает в будни с 08.00 до 20.00, а в выходные с 08.00 до 16.00. Процедура проводится по предварительной записи.