Подвоз воды организован в Горноуральском из-за плохого качества водопроводной воды

На дверях подъездов домов в поселке Горноуральский появились объявления от администрации ГГО о том, что из-за неудовлетворительного качества воды организован подвоз воды на период с 17 по 21 марта. В графике значатся три точки, на которые два раза в день будут приезжать цистерны: в районе домов № 25, 10 и 41.
Подвоз будет осуществлен не во все дома, что странно, поскольку водовод на весь поселок общий. Полагаю, возьмут цистерну в Водоканале-НТ, потому что в пригороде таких машин нет, а люди с ведрами пойдут. Как в дремучей деревне, необходимо иметь сани и флягу. Между 13 и 10 домом, например, 250 метров по прямой, а еще два ведра или хотя бы одно поднять на пятый этаж — тоже спортивное упражнение на любителя, рассказал журналисту редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.
В Пригородной прокуратуре пояснили, что решение по подвозу было принято, так как результатов проб в жилых домах, садиках и школе пока нет.
Пробы, отобранные Роспотребнадзором на ООО ГК «Теплоресурс» и за агрокомплексом «Горноуральский», соответствуют требованиям действующего законодательства. Остальные пробы пока не готовы. Подвоз воды предусмотрен законодательно. Он организован на период, пока нет достаточно сведений о качестве воды в жилых домах, чтобы избежать случаев возможного отравления людей, пояснила редакции старший помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.
Она отметила, что количество мест для подвоза воды определяется исходя из площади населенных пунктов, поэтому в поселке организовано только три точки.
Напомним, Пригородная прокуратура проводит проверку после массовых жалоб жителей поселка Горноуральский на воду из-под крана с запахом фекалий. Из-за несоответствия воды санитарным нормам с 9 марта не работают садики, школьники находятся на дистанционном обучении. Причиной зловонного запаха стало попадание отходов агрокомплекса «Горноуральский» в водовод.