Подвоз воды организован в Горноуральском из-за плохого качества водопроводной воды

Подвоз будет осуществлен не во все дома, что странно, поскольку водовод на весь поселок общий. Полагаю, возьмут цистерну в Водоканале-НТ, потому что в пригороде таких машин нет, а люди с ведрами пойдут. Как в дремучей деревне, необходимо иметь сани и флягу. Между 13 и 10 домом, например, 250 метров по прямой, а еще два ведра или хотя бы одно поднять на пятый этаж — тоже спортивное упражнение на любителя, рассказал журналисту редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.