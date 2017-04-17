Гейзер из фекалий бьет в Сосьвинском городском округе уже два года
17 апреля 2017, 08:10Здоровье и экология
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В Сосьвинском городском округе разгорелся коммунальный скандал. Гейзер из фекалий бьет в посёлке Восточный, а содержимое, поступающее в реку Тура, стекает в Каспийское море.
Сообщается, что сточные воды льются недалеко от жилых домов. Также рядом располагается скважина питьевой воды. Ситуация продолжается порядка двух лет и с каждым годом всё больше усугубляется, пишет Rupolit.
Известно, что у депутатов местной городской думы есть решение суда, согласно которому они должны устранить гейзер. Однако на сегодняшний день никаких работ по постройке очистных сооружений нет. А трубы, откуда нечистоты стекают в реку Тура, продолжают гнить.
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