Научная конференция по лечению заболеваний сердца прошла в Нижнем Тагиле
17 апреля 2017, 16:35Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле в ДК НТМК прошла научная конференция «Инвазивная кардиология и сердечно-сосудистая хирургия в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области. Состояние, проблемы и перспективы развития».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии приняли участие более 70 медиков, которые обменялись опытом и прослушали лекции. Среди лекторов были заслуженные врачи России и опытные кардиологи УрФО.
Своим опытом с коллегами поделились медики Нижнетагильской городской больницы № 4, где хирургия сердца стала одним из основных направлений работы. Стоит заметить, что такие конференции помогут улучшить качество оказываемых услуг в области сердечно-сосудистых заболеваний.
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