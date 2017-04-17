Приход настоящего весеннего тепла в Нижний Тагил откладывается на неделю
17 апреля 2017, 11:45Здоровье и экология
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Мокрый снег, дождь и порывистый ветер будут беспокоить тагильчан еще неделю.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всю предстоящую неделю жителей Нижнетагильского городского округа ожидает совсем не весенняя погода. Хотя погода будет оставаться переменно облачной, но будет капризничать. Теплые дни сменятся по-настоящему зимней погодой – шквалистым ветром, снегом. Возможны дожди.
По данным метеорологов, ночью температура воздуха будет держаться в районе 0° С, днем – от +8 до +13° С. При этом средний показатель температуры воздуха выше нормы на один градус, сообщает Е1.RU.
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