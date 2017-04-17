Сильный ветер повалил светофор в Нижнем Тагиле: в области объявлено экстренное предупреждение (ФОТО)
В минувшее воскресенье, 16 апреля, в Нижнем Тагиле из-за штормового ветра упал светофор.
Это произошло в Дзержинском районе, на перекресте Ильича – Орджоникидзе.
Об этом рассказали пользователи в паблике «Типичный тагильчанин».
Горожане отметили в комментариях, что, к счастью, никто в данном инциденте не пострадал.
Фото из группы Типичный тагильчанин
В Свердловской области в связи с сильным ветром объявлено экстренное предупреждение, сообщили в администрации Нижнего Тагила. Так, днём 17 апреля ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.
В Екатеринбурге 16 апреля штормовой ветер также создал множество опасных ситуаций, о которых рассказывают пользователи социальных сетей. На улице Софьи Перовской повалился столб, на пересечении Малышева и Гагарина упал дорожный знак, а на Эльмаше со щита слетел рекламный баннер. Также под упавшим на припаркованную машину куском железа едва не пострадали местные жители в переулке Северном. Женщина с ребёнком успели выйти за несколько секунд до произошедшего.
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru