Сильный ветер повалил светофор в Нижнем Тагиле: в области объявлено экстренное предупреждение (ФОТО)

В Свердловской области в связи с сильным ветром объявлено экстренное предупреждение, сообщили в администрации Нижнего Тагила. Так, днём 17 апреля ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

В Екатеринбурге 16 апреля штормовой ветер также создал множество опасных ситуаций, о которых рассказывают пользователи социальных сетей. На улице Софьи Перовской повалился столб, на пересечении Малышева и Гагарина упал дорожный знак, а на Эльмаше со щита слетел рекламный баннер. Также под упавшим на припаркованную машину куском железа едва не пострадали местные жители в переулке Северном. Женщина с ребёнком успели выйти за несколько секунд до произошедшего.