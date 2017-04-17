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Сильный ветер повалил светофор в Нижнем Тагиле: в области объявлено экстренное предупреждение (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильный ветер повалил светофор в Нижнем Тагиле: в области объявлено экстренное предупреждение (ФОТО)

17 апреля 2017, 07:00Здоровье и экология
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