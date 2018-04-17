Потепление до +12 градусов ожидается 19 апреля в Нижнем Тагиле
17 апреля, 13:35Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле в четверг, 19 апреля, ожидается потепление до +12 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчан ждет теплая середина недели. Так, уральские синоптики обещают, что в четверг днем воздух прогреется до +12 градусов. Ночные температуры -1…-6 градусов.
Во вторник, 17 апреля, днем ожидается переменная облачность и +1…+6 градусов.
В среду днем столбик термометра достигнет отметки +3…+8 градусов. Преимущественно без осадков.
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