Прокурорская проверка начата в школе №85 Екатеринбурга после заболевания детей

У семи учащихся школы №85 была выявлена острая кишечная инфекция неустановленного характера. Врачи не связывают между собой эти случаи, но, чтобы не допустить распространения инфекции, школу решено закрыть на карантин. 1,3 тыс. детей будут проходить обучение дистанционно.