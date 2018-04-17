Заболеваемость ОРВИ и гриппом идёт на спад в Свердловской области

Эпидемический порог, согласно официальной информации Роспотребнадзора, превышен на 20% и более в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Артёмовском, Среднеуральске, Кушвинском ГО и других муниципалитетах.



Что касается закрытия образовательных учреждений, то дети не посещают один из детских садов в Алапаевске, а также школу города Ачит. Частично не работают 59 детсадов и 10 школ. Так, закрыто 74 группы детсадовцев и 14 классов в средних образовательных школах.



Преобладает риновирус, РС вирус, коронавирус, а также грипп (группы А и В).



В регионе зафиксировано 578 случаев пневмонии. Этот показатель ниже данных прошлой недели на 4%, однако выше СМУ на 15%.