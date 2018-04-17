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Новости Нижнего Тагила

Заболеваемость ОРВИ и гриппом идёт на спад в Свердловской области

17 апреля 2018, 08:00Добавить новость
больница,город,медицина,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,пневмония,грипп
В Свердловской области отмечается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за неделю было зарегистрировано 26,4 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, что по-прежнему выше эпидпорога, однако ниже уровня предыдущей недели.

Эпидемический порог, согласно официальной информации Роспотребнадзора, превышен на 20% и более в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Артёмовском, Среднеуральске, Кушвинском ГО и других муниципалитетах.

Что касается закрытия образовательных учреждений, то дети не посещают один из детских садов в Алапаевске, а также школу города Ачит. Частично не работают 59 детсадов и 10 школ. Так, закрыто 74 группы детсадовцев и 14 классов в средних образовательных школах.

Преобладает риновирус, РС вирус, коронавирус, а также грипп (группы А и В).

В регионе зафиксировано 578 случаев пневмонии. Этот показатель ниже данных прошлой недели на 4%, однако выше СМУ на 15%.

 
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