Заболеваемость ОРВИ и гриппом идёт на спад в Свердловской области
17 апреля, 08:00Здоровье и экология
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В Свердловской области отмечается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за неделю было зарегистрировано 26,4 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, что по-прежнему выше эпидпорога, однако ниже уровня предыдущей недели.
Эпидемический порог, согласно официальной информации Роспотребнадзора, превышен на 20% и более в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Артёмовском, Среднеуральске, Кушвинском ГО и других муниципалитетах.
Что касается закрытия образовательных учреждений, то дети не посещают один из детских садов в Алапаевске, а также школу города Ачит. Частично не работают 59 детсадов и 10 школ. Так, закрыто 74 группы детсадовцев и 14 классов в средних образовательных школах.
Преобладает риновирус, РС вирус, коронавирус, а также грипп (группы А и В).
В регионе зафиксировано 578 случаев пневмонии. Этот показатель ниже данных прошлой недели на 4%, однако выше СМУ на 15%.
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