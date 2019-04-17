По обращению «Рифея» в Николо-Павловском убрали несанкционированную свалку

Мусор — коммунальные и строительные отходы — был разбросан рядом с контейнерной площадкой на улице Юбилейной, 10. Ответственной за этот участок оказалась администрация села, которую «Рифей» попросил ликвидировать свалку. Привести площадку в порядок удалось в течение суток. По словам главы села Александра Ременеца, мусор выкидывают и садоводы, и проезжающие мимо автомобили — некоторые водители просто сваливают на землю крупногабаритные отходы.

С наступлением весны, когда жители сел и садоводы начинают приводить в порядок свои домохозяйства, объемы мусора увеличиваются в несколько раз. Сейчас мы привели территорию в порядок. Вопрос в том, как надолго. Чистота и порядок в населенном пункте во многом зависят от экологической культуры каждого человека, рассказал глава Николо-Павловской территориальной администрации.

Мусор из частного сектора вывозится два раза в неделю мешковым способом — новый график ввели в селе с 1 марта 209 года. С контейнерных площадок отходы вывозят каждый день.

Согласно данным «Рифея», в Горноуральском городском округе сейчас официально зарегистрировано 30 несанкционированных свалок.

Мы надеемся, что будем и дальше также плодотворно сотрудничать с территориальными администрациями городского округа по их ликвидации,отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

Сообщить координаты несанкционированных свалок можно по телефонам 8 800 250 32 42, 8 (3435) 36- 33-77, либо на электронную почту svalka-apo1@mail.ru.