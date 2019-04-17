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По обращению «Рифея» в Николо-Павловском убрали несанкционированную свалку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По обращению «Рифея» в Николо-Павловском убрали несанкционированную свалку

Сегодня, 18:38Здоровье и экологияФото: «Рифей»
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