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Шесть природных пожаров зарегистрированы в Свердловской области в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шесть природных пожаров зарегистрированы в Свердловской области в 2019 году

Сегодня, 09:50Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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