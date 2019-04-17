Шесть природных пожаров зарегистрированы в Свердловской области в 2019 году

На землях лесного фонда горели две лесные территории – в Гаринском и Пышминском городских округах, еще четыре – на землях иных категорий.

По информации на 16 апреля в Камышловском районе действует один локализованных природный пожар. Возгорание было обнаружено на землях обороны и безопасности, об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков.

15 апреля в регионе обозначено в постановлении правительства Свердловской области как дата начала пожароопасного сезона. Диспетчерская служба лесного хозяйства региона при Уральской базе авиационной охраны лесов находится в режиме круглосуточной готовности.