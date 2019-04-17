Шесть природных пожаров зарегистрированы в Свердловской области в 2019 году
На Среднем Урале с начала 2019 года зарегистрированы шесть природных пожаров, сообщает правительство региона.
На землях лесного фонда горели две лесные территории – в Гаринском и Пышминском городских округах, еще четыре – на землях иных категорий.
По информации на 16 апреля в Камышловском районе действует один локализованных природный пожар. Возгорание было обнаружено на землях обороны и безопасности, об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков.
15 апреля в регионе обозначено в постановлении правительства Свердловской области как дата начала пожароопасного сезона. Диспетчерская служба лесного хозяйства региона при Уральской базе авиационной охраны лесов находится в режиме круглосуточной готовности.
На территории Ирбитского, Камышловского и Невьянского городских округов объявлен третий класс пожарной опасности. На севере Среднего Урала сохраняется снежный покров. Поэтому вероятность возникновения лесных пожаров в Ивдельском, Серовском и Верхотурском городских округах минимальна.