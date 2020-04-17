На Урале еще одну больницу перепрофилируют для больных пневмонией

Решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, так как одним из сопутствующих заболеваний при коронавирусе является пневмония. Госпиталь развернут на базе взрослого отделения.

Сами медики при этом считают идею плохой. Они отмечают, что в здании для этого не созданы условия, пациенты и медики перемещаются по этажам, в больнице есть детское отделение, кроме того, ведутся приемы.