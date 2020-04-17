УВЗ приобрел для Нижнего Тагила оборудование для проведения тестов на коронавирус

Новое оборудование позволяет проводить 200 анализов на выявление инфекции в сутки. Для получения результатов теста требуется 5,5 часов.

Этот высокотехнологичный комплекс является единственным не только в Нижнем Тагиле, но и Горнозаводском городском округе.

По словам заведующей лаборатории контроля биологического фактора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», новое оборудование позволит медикам быстрее выявлять положительные пробы и применять соответствующие меры. Кроме того, оборудование будет использоваться и после окончания эпидемии коронавируса. С его помощью будут решаться проблемы с рото-, норовирусными инфекциями в период роста заболеваемости гриппом.