В Нижнем Тагиле за последние сутки новых случаев коронавируса не выявлено
Сегодня, 13:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 17 апреля новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле не выявлено, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В городе по-прежнему подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.
В Свердловской области за сутки зарегистрировано четыре случая заболевания. Пациенты находятся в Ревде, Екатеринбурге и Полевском. Количество зараженных составляет 115 человек, 47 из них выздоровели.
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