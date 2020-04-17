В России за сутки подтверждено 4070 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:34Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случая заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество зараженных составляет 32 008 человек, из них 2590 человек выздоровели, 273 пациента скончались.
Под медицинским наблюдением остается более 129 тысяч человек.
В Свердловской области выявлено еще четыре новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет 115 человек, из них 47 выздоровели и выписаны из больницы.
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