В тагильских лабораториях за сутки проведено 496 исследований проб на коронавирус
Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки двумя лабораториями проведено 496 исследований анализов на COVID-19, всего обследовано 462 человека, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
За все время, с начала работы лабораториями над пробами на коронавирус, проведено 5 756 исследований анализов, обследовано 5 432 человека.
Напомним, по данным оперштаба на 17 апреля, в Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего заболевших в регионе 115 человек, 49 пациентов уже вылечены. В Нижнем Тагиле новых случаев COVID-19 не зафиксировано, количество заболевших в городе — пять человек.
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