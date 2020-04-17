В тагильских лабораториях за сутки проведено 496 исследований проб на коронавирус

За все время, с начала работы лабораториями над пробами на коронавирус, проведено 5 756 исследований анализов, обследовано 5 432 человека.

Напомним, по данным оперштаба на 17 апреля, в Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего заболевших в регионе 115 человек, 49 пациентов уже вылечены. В Нижнем Тагиле новых случаев COVID-19 не зафиксировано, количество заболевших в городе — пять человек.