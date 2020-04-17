Врач Екатеринбургской больницы рассказал о ситуации в клинике по коронавирусу

С его слов, в Екатеринбурге нет дефицита персонала, оборудования и мест в палатах. Наоборот, в случае необходимости оказания помощи тяжелобольным пациентам существуют дополнительные резервы. Кроме того, среди заболевших нет настолько тяжелых больных, как их описывают врачи больниц других городов и стран.