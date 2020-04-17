Врач Екатеринбургской больницы рассказал о ситуации в клинике по коронавирусу
Сегодня, 17:49Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Врач-инфекционист больницы № 40 Виталий Белоусов в своем интервью E1.RU рассказал о ситуации в больнице.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
С его слов, в Екатеринбурге нет дефицита персонала, оборудования и мест в палатах. Наоборот, в случае необходимости оказания помощи тяжелобольным пациентам существуют дополнительные резервы. Кроме того, среди заболевших нет настолько тяжелых больных, как их описывают врачи больниц других городов и стран.
В связи с этим, по словам инфекциониста, Свердловской области пока удалось избежать смертельных случаев заражения коронавирусом.
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 47 человек выздоровели.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей