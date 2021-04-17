Еще 119 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Больше всего случаев диагностировано у екатеринбуржцев — 42. Также инфекция зафиксирована у жителей Артемовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнисергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
За время пандемии в регионе зарегистрировано 84 707 случаев инфицирования. Отмечается, что 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 133 лежат в отделениях реанимации, а 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По России за сутки зафиксирован 9 321 случай коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 822, Санкт-Петербурге — 701 и Московской области — 586. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 693 469 человек.
Общее число вылечившихся — 78 243 человек.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 8 832 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 638, Санкт-Петербурге — 746, а также Московской области — 541. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 319 389 человек.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 921 человек, из них 12 пациентов умерло за прошедшие сутки.
В России с 16 по 17 апреля зафиксировано 398 случаев смерти. За все время по стране скончалось 105 193 человек.