Еще 119 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Еще 119 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 14:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
119 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с 16 по 17 апреля, согласно данным оперативного штаба региона.

Почти у 85 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 с начала пандемии

Больше всего случаев диагностировано у екатеринбуржцев — 42. Также инфекция зафиксирована у жителей Артемовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнисергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

За время пандемии в регионе зарегистрировано 84 707 случаев инфицирования. Отмечается, что 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 133 лежат в отделениях реанимации, а 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По России за сутки зафиксирован 9 321 случай коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 822, Санкт-Петербурге — 701 и Московской области — 586. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 693 469 человек.

131 пациент выписан по выздоровлению от коронавируса за сутки на Среднем Урале

Общее число вылечившихся — 78 243 человек.

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 8 832 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 638, Санкт-Петербурге — 746, а также Московской области — 541. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 319 389 человек.

Более 2,9 тысячи свердловчан скончались от COVID-19 с начала пандемии

Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 921 человек, из них 12 пациентов умерло за прошедшие сутки.

В России с 16 по 17 апреля зафиксировано 398 случаев смерти. За все время по стране скончалось 105 193 человек.

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