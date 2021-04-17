Еще 119 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 8 832 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 638, Санкт-Петербурге — 746, а также Московской области — 541. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 319 389 человек.