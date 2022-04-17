На два года продлён федеральный проект «Чистый воздух»

На два года продлён федеральный проект «Чистый воздух»
На два года продлён федеральный проект «Чистый воздух»
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: 1МI
Сроки программы «Чистый воздух» были продлены на два года в связи с новыми экономическими реалиями.

Проект по улучшению качества воздуха должен быть исполнен до 31 декабря 2026 года. Эксперимент с квотированием начинается 1 сентября 2023 года. Список городов, в которых он будет проводится, составят летом 2022 года, пишет ТАСС.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что проект из-за продления сроков останавливаться не будет.

Напомним, в рамках программы «Чистый воздух» эксперимент проводится в Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Братске, Нижнем Тагиле, Челябинске, Омске, Новокузнецке, Череповце, Чите, Норильске и Медногорске.

Сюжеты:
Экология
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