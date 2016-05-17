Число свердловчан, укушенных клещами, достигает почти 9000
17 мая 2016, 14:40Здоровье и экологияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из 50-ти госпитализированных клещевой энцефалит подтвержден у одного человека. Еще у одного из 46-ти больных выявлен боррелиоз.
По информации «Уралинформбюро» со ссылкой на свердловское отделение Роспотребнадзора, по состоянию на 16 мая зарегистрировано 8744 укусов клещей, из них детей – 1686.
По сравнению с прошлым годом, число пострадавших от кровопивцев больше на 18%.
Врачи проверили 3758 клещей, из которых 3,7% оказались носителями опасного вируса. А боррелиоз выявлен в трети из 2 205 проб.
В регионе к 12 мая акарицидные обработки проводятся на площади в свыше 2,5 тысяч гектаров, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2015-го года.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей