Число свердловчан, укушенных клещами, достигает почти 9000

По информации «Уралинформбюро» со ссылкой на свердловское отделение Роспотребнадзора, по состоянию на 16 мая зарегистрировано 8744 укусов клещей, из них детей – 1686.

По сравнению с прошлым годом, число пострадавших от кровопивцев больше на 18%.

Врачи проверили 3758 клещей, из которых 3,7% оказались носителями опасного вируса. А боррелиоз выявлен в трети из 2 205 проб.

В регионе к 12 мая акарицидные обработки проводятся на площади в свыше 2,5 тысяч гектаров, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2015-го года.