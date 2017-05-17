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Кировградских детей могут не пустить в летние лагеря: в городе нет вакцины от клещевого энцефалита
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кировградских детей могут не пустить в летние лагеря: в городе нет вакцины от клещевого энцефалита

17 мая 2017, 10:50Здоровье и экология
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