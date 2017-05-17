Лаборатория мониторинга окружающей среды будет создана в Нижнем Тагиле

В городской администрации Нижнего Тагила состоялось совещание, касающееся вопросов экологии в городе. Участники мероприятия обсуждали создание экологической лаборатории и вопросы очистки малых рек, расположенных на территории города.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов предложил создать «дорожную карту» мониторинга состояния окружающей среды и введение в действие современной экологической лаборатории. Он подчеркнул, что для этого городу необходимо использовать самые передовые методики и современное оборудование.

Также глава отметил, что нужно создать программу по анализу и очистке малых рек от загрязнения, чтобы снизить на них экологическую нагрузку.

Сергей Носов также обратил внимание на то, что необходимо к решению экологических проблем подключать общественность и молодежные объединения города.