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Похолодание до -3°С ожидается в Нижнем Тагиле 18 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похолодание до -3°С ожидается в Нижнем Тагиле 18 мая

17 мая 2017, 19:00Здоровье и экология
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