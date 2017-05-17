В столовой УрФУ обнаружены тараканы: ранее она закрывалась после массового отравления посетителей (ФОТО)

Комментируя данную информацию, в Роспотребнадзоре заявляют, что готовы принять жалобу от студентов и провести проверку, сообщает РИА URA.RU .

В апреле надзорное ведомство уже проводило проверку по факту отравления 13 человек. Тогда было обнаружено, что сотрудники столовой не выполняют санитарные требования: плохо промывалась посуда, продукты, которые продавались посетителям, хранились вне холодильника.