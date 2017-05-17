В столовой УрФУ обнаружены тараканы: ранее она закрывалась после массового отравления посетителей (ФОТО)
17 мая 2017, 14:45Здоровье и экология
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Ранее деятельность столовой УрФУ была приостановлена на месяц: произошло заражение кишечной инфекцией 13 посетителей. Сейчас студенты учебного заведения сообщают в соцсетях о том, что в столовой появились тараканы.
Комментируя данную информацию, в Роспотребнадзоре заявляют, что готовы принять жалобу от студентов и провести проверку, сообщает РИА URA.RU.
В апреле надзорное ведомство уже проводило проверку по факту отравления 13 человек. Тогда было обнаружено, что сотрудники столовой не выполняют санитарные требования: плохо промывалась посуда, продукты, которые продавались посетителям, хранились вне холодильника.
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Фото: URA.RU
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