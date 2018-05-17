Баня и коттедж горели на окраине Вагонки в Нижнем Тагиле из-за поджога сухой травы

Так, на окраине Вагонки в результате пожара на земельном участке в дачном кооперативе «Южный ветер» сгорела баня, а также пострадал коттедж. Тушение производилось силами МЧС: на месте работали четыре единицы техники. Отмечается, что возгорание возникло именно из-за природного пожара.



Кроме того, известно о возгорании свалки под посёлком Шабры в Екатеринбурге. Это крупный пожар, произошедший также из-за горящей сухой травы. Спасатели не могли справиться с огнём три дня. Сейчас открытого горения не наблюдается, однако спасатели работают над ликвидацией очагов тления: на месте работают шесть ассенизационных машин. Задымление распространилось на площади 1 га, передаёт издание «Вечерние ведомости».