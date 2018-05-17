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Новости Нижнего Тагила

Баня и коттедж горели на окраине Вагонки в Нижнем Тагиле из-за поджога сухой травы

17 мая 2018, 10:00Добавить новость
город,Екатеринбург,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,Свердловская область,трава
Огонь, возникший из-за возгорания сухой травы, вплотную подобрался к домам жителей Дзержинского района Нижнего Тагила.

Так, на окраине Вагонки в результате пожара на земельном участке в дачном кооперативе «Южный ветер» сгорела баня, а также пострадал коттедж. Тушение производилось силами МЧС: на месте работали четыре единицы техники. Отмечается, что возгорание возникло именно из-за природного пожара.

Кроме того, известно о возгорании свалки под посёлком Шабры в Екатеринбурге. Это крупный пожар, произошедший также из-за горящей сухой травы. Спасатели не могли справиться с огнём три дня. Сейчас открытого горения не наблюдается, однако спасатели работают над ликвидацией очагов тления: на месте работают шесть ассенизационных машин. Задымление распространилось на площади 1 га, передаёт издание «Вечерние ведомости».

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