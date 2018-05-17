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Новости Нижнего Тагила

Количество медработников увеличится в Нижнем Тагиле за счет целевых наборов в вузах

17 мая 2018, 20:00Добавить новость
медицина,Нижний Тагил,медики,выпускники,целевой договор,студенты,медработники,Вузы,больницы,обучение,целевики
Количество медицинских работников в Нижнем Тагиле увеличится за счёт выпускников, которые проходят обучение в медицинской академии в Екатеринбурге по целевым договорам.

Целевое обучение на данный момент может решить проблему с медицинскими кадрами в городе. Но стать целевиком может не каждый, так как вступительные баллы для выпускников школ в медицинских вузах достаточно высоки.

Помимо этого, многие студенты продолжают учебу в ординатуре, обучение в которой можно пройти на бюджетной основе. Поэтому в 2017 году из 700 целевиков 100 пошли работать, остальные остались учиться.

Сейчас главврачи медучреждений Нижнего Тагила ведут активную работу для привлечения выпускников школ для работы в медицинской сфере. Например, в одной из больниц Нижнего Тагила организовали экскурсию для школьников, которые обратились к руководству учреждения с просьбой заключить целевой договор на дальнейшее обучение, пишет «Тагильский рабочий».

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