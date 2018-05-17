Количество медработников увеличится в Нижнем Тагиле за счет целевых наборов в вузах

Целевое обучение на данный момент может решить проблему с медицинскими кадрами в городе. Но стать целевиком может не каждый, так как вступительные баллы для выпускников школ в медицинских вузах достаточно высоки.
Помимо этого, многие студенты продолжают учебу в ординатуре, обучение в которой можно пройти на бюджетной основе. Поэтому в 2017 году из 700 целевиков 100 пошли работать, остальные остались учиться.
Сейчас главврачи медучреждений Нижнего Тагила ведут активную работу для привлечения выпускников школ для работы в медицинской сфере. Например, в одной из больниц Нижнего Тагила организовали экскурсию для школьников, которые обратились к руководству учреждения с просьбой заключить целевой договор на дальнейшее обучение, пишет «Тагильский рабочий».
Количество медработников увеличится в Нижнем Тагиле за счет целевых наборов в вузах17 мая 2018, 20:00Добавить новость
Целевое обучение на данный момент может решить проблему с медицинскими кадрами в городе. Но стать целевиком может не каждый, так как вступительные баллы для выпускников школ в медицинских вузах достаточно высоки.
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru