Потепление до +24 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Синоптики прогнозируют потепление. Так, в пятницу, 18 мая, ожидается +11 градусов, без осадков, скорость ветра – 11 м/с.

В субботу, 19 мая, потеплеет до +16 градусов. В ночные часы столбик термометра будет держаться на отметке +13 градусов. Осадков также не ожидается.

Воскресенье порадует тагильчан потеплением до +24 градусов, ветер южный до 16 м\с. Не исключены осадки в виде дождей с грозами.