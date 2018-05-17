Субботники завершатся в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила к 20 мая (ВИДЕО)
17 мая, 06:35Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила с середины апреля проходят субботники. В них принимают участие предприятия и организации, школы, территориальные общественные самоуправления и управляющие компании.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе прошедших субботников удалось навести порядок во дворах на Красном камне и на корте у дома на улице Пархоменко, 125. Субботники во дворе этого дома будут проходить до конца недели, сообщает «Тагил-ТВ».
Территориальные общественные самоуправления привели в порядок детские и придорожные территории, а также парк Рудника имени III Интернационала. В июне здесь планируется провести косметический ремонт, разбить клумбы и высадить цветы.
На данный момент из Тагилстроевского района вывезено 930 кубов мусора. Все субботники планируют закончить к 20 мая.
Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
городСвердловская областьпархоменкоэкологияТагилстроевский районКрасный каменьсубботникПарк Рудникауборка улиц
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей