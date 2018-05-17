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Новости Нижнего Тагила

Весенние субботники завершаться в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила к 20 мая

17 мая 2018, 06:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,субботник,Тагилстроевский район,Парк Рудника,уборка улиц,пархоменко,Красный камень
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила с середины апреля проходят субботники. В них принимают участие предприятия и организации, школы, территориальные общественные самоуправления и управляющие компании.

В ходе прошедших субботников удалось навести порядок во дворах на Красном камне и на корте у дома на улице Пархоменко, 125. Субботники во дворе этого дома будут проходить до конца недели, сообщает «Тагил-ТВ».

Территориальные общественные самоуправления привели в порядок детские и придорожные территории, а также парк Рудника имени III Интернационала. В июне здесь планируется провести косметический ремонт, разбить клумбы и высадить цветы.


На данный момент из Тагилстроевского района вывезено 930 кубов мусора. Все субботники планируют закончить к 20 мая.


Видео: «Тагил-ТВ»
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