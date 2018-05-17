Весенние субботники завершаться в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила к 20 мая

В ходе прошедших субботников удалось навести порядок во дворах на Красном камне и на корте у дома на улице Пархоменко, 125. Субботники во дворе этого дома будут проходить до конца недели, сообщает «Тагил-ТВ».



Территориальные общественные самоуправления привели в порядок детские и придорожные территории, а также парк Рудника имени III Интернационала. В июне здесь планируется провести косметический ремонт, разбить клумбы и высадить цветы.



На данный момент из Тагилстроевского района вывезено 930 кубов мусора. Все субботники планируют закончить к 20 мая.





Видео: «Тагил-ТВ»