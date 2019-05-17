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ЕВРАЗ увеличивает шламохранилище в посёлке под Качканаром на 100 гектаров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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ЕВРАЗ увеличивает шламохранилище в посёлке под Качканаром на 100 гектаров

Сегодня, 18:26Здоровье и экологияАнтон СеливерстовФото: evraz.com
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