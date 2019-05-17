ЕВРАЗ увеличивает шламохранилище в посёлке под Качканаром на 100 гектаров

Необходимость расширения участка вызвана повышением производительности КГОКа и, как следствие, объёма отходов — нынешних площадей для хранения шлама не хватает. Чтобы увеличить территорию, мэрия выделила предприятию участок ещё на 992 тысячи квадратных метра. Рядом находится посёлок Валерьяновск, в котором проживает более двух тысяч человек. Если прежде расстояние от границы шламохранилища до посёлка составляло 1000 метров, то теперь — всего 130, рассказал TagilCity.ru первый секретарь Качканарского горкома КПРФ Габбас Даутов. По ГОСТам и строительным правилам отвалы не должны располагаться ближе 300 метров от населенных пунктов.

Последствия скажутся в первую очередь на людях. В Качканаре один из самых высоких показателей заболеваемости лёгочными и онкологическими болезнями. О природе и говорить нечего: там рядом с отвалами животный мир отсутствует. Если бы это касалось тех, кто принимает решение, думаю, они нашли бы другие варианты, считает Даутов.

Судя по словам депутата, под принимающими решение он имеет в виду — администрацию Качканара и руководство КГОКа. Ранее о вероятности экологической катастрофы в Валерьяновске писало издание «Новый Качканар», которое систематически критикует главу города Андрея Ярославцева и ЕВРАЗ. Экс-директор по персоналу КГОКа Ярославцев стал мэром в октябре 2018 года после того, как лояльные комбинату кандидаты получили большинство в качканарской гордуме. Местные оппозиционеры тогда заявляли, что новый глава будет лоббировать интересы градообразующего предприятия, а не населения.

Комментарий Андрея Ярославцева по поводу расширения шламохранилища получить не удалось: его секретарь несколько раз откладывал разговор главы с журналистом TagilCity.ru, но беседа так и не состоялась.

По заявлению пресс-центра уральского дивизиона компании, КГОК действительно готовится расширять хранилище, однако его граница будет располагаться дальше, чем заявляет Габбас Даутов. В ЕВРАЗе добавили, что пока идёт только подготовка к разработке проекта — выполняется геодезическая съёмка и прочие изыскания, в том числе инженерно-экологические. Все данные компания планирует отправить на государственную экспертизу, и только после её прохождения приступит непосредственно к разработке проекта, который также пройдёт и главную госэкспертизу, и экологическую.

Габбаса Даутова заявления ЕВРАЗа не убеждают. Депутат говорит, что своими глазами видел, как пыль со шламоотвалов идёт на посёлок. Коммунист предоставил карту, на которой, по его словам, чётко видно истинное положение дел.

Фото схемы предоставил для TagilCity.ru Габбас Даутов

В ЕВРАЗе вам любые песни будут петь. Его величество прибыль — самое главное, а на людей — без разницы, плевать. Они всё под себя гребут. Если они гору Качканар «прихватизировали»… Ясно же, что у нас не чисто, в наших пенатах,заявляет Габбас Даутов.

В пресс-службе ЕВРАЗа прокомментировали, что предоставленная Даутовым схема не соответствуют действительности.

Новый отсек хвостохранилища планируется построить на расстоянии более 300 метров от реки Выя, которая находится в отдалении от посёлка Валериановск,пояснили Tagilcity.ru в ЕВРАЗе.