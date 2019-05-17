В Екатеринбурге вновь зафиксирован случай заболевания корью
Сегодня, 10:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге зафиксирован новый случай кори, в больницу доставлен 14-летний ребенок, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ребенок госпитализирован в 40-ю городскую больницу. Он проживает в семье мигрантов из Средней Азии, помимо него в семье еще восемь детей. Информация об очередном случае кори официально подтверждена в горздраве.
В конце февраля официально было зарегистрировано пять новых случаев заболевания у детей. Также ранее сообщалось, что несколько сотрудников овощебазы в Екатеринбурге заразились корью от выходца из страны ближнего зарубежья.
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