СК начал проверки по факту невыплаты медикам компенсаций по коронавирусу

Проверки проходят в тех регионах, откуда медработники обращались с заявлениями о частичной или полной невыплате положенных компенсаций.

Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов, заявили в ведомстве.

Инспектировать регионы начали после того, как ряд СМИ написал о том, что некоторые медработники не получили дополнительные выплаты – компенсации за работу с больными коронавирусом анонсировал президент Владимир Путин.

В случае выявления задолженностей и «при наличии оснований» следователи будут заводить уголовные дела. Ситуация находится на личном контроле Александра Бастрыкина.