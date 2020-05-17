СК начал проверки по факту невыплаты медикам компенсаций по коронавирусу
Следственный комитет начал проверки по факту невыплату положенных компенсаций медикам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Проверки проходят в тех регионах, откуда медработники обращались с заявлениями о частичной или полной невыплате положенных компенсаций.
Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов, заявили в ведомстве.
Инспектировать регионы начали после того, как ряд СМИ написал о том, что некоторые медработники не получили дополнительные выплаты – компенсации за работу с больными коронавирусом анонсировал президент Владимир Путин.
В случае выявления задолженностей и «при наличии оснований» следователи будут заводить уголовные дела. Ситуация находится на личном контроле Александра Бастрыкина.
В пятницу, 15 мая, Владимир Путин выступил с обращением о нарушении его указаний по выплатам компенсаций медикам. Глава государства назвал метод подсчёта выплат «бюрократической канителью» и велел разобраться в этом вопросе. Медицинские работники могут пожаловаться о неполной выплате полагающихся им компенсаций на сайте Госуслуг.