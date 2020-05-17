Умер сотрудник автобусного парка Екатеринбурга, где произошла вспышка COVID-19
Сегодня, 18:56Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Мужчина, работавший в автобусном парке №6, где произошла вспышка инфекции, скончался ночью 17 мая, пишет Е1 со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга.
Сюжеты: Коронавирус
У пациента были проблемы с сердцем. Мужчину госпитализировали 1 мая в горбольницу №6 столицы Урала.
Ранее сообщалось, что в автобусном парке, где работал уралец, была зафиксирована вспышка коронавируса. Вопрос о закрытии организации на карантин пока остаётся открытым. В роспотребнадзоре изданию заявили, что оперштаб не располагает данными о выдаче предписания на закрытие автопарка.
В настоящий момент диагноз COVID-19 подтверждён у 2731 жителей Свердловской области ,прирост на 17 мая составил 160 случаев. В России количество инфицированных за сутки - 9709 тысяч человек.
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