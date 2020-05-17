Умер сотрудник автобусного парка Екатеринбурга, где произошла вспышка COVID-19

У пациента были проблемы с сердцем. Мужчину госпитализировали 1 мая в горбольницу №6 столицы Урала.

Ранее сообщалось, что в автобусном парке, где работал уралец, была зафиксирована вспышка коронавируса. Вопрос о закрытии организации на карантин пока остаётся открытым. В роспотребнадзоре изданию заявили, что оперштаб не располагает данными о выдаче предписания на закрытие автопарка.