В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбe с распространением заболевания.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным штаба, общее число заболевших в городе по-прежнему составляет 66 человек, выздоровели 13 человек.
Вчера в Нижнем Тагиле было зафиксировано два случая заражения COVID-19.
На 17 мая за сутки в Свердловской области выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом, в России заболели 9709 тысяч человек.
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