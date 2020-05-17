В России за сутки еще 9,7 тысяч человек заразились коронавирусом
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: pixabay
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В России за сутки коронавирусом заразились 9709 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших россиян составило 281 752 человека. Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах России.
За прошедшие сутки скончались 94 человека. Общее число умерших с начала пандемии составило 2 631. Выписаны из больниц — 2 537 пациентов, общее число — 67 373 человека.
Общее количество проведенных тестов достигло 6,9 млн.
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