В Свердловской области за сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области на 17 мая зафиксировано 160 случаев заражения коронавирусом, 114 заболевших — жители Екатеринбурга, 46 — жители других городов области, сообщили в оперативном штабе.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заразившихся COVID-19 за время пандемии составляет более 2731 человек.
Помимо столицы Урала коронавирус выявили у жителей Арамильского и Белоярского городских округов, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского городского округа, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.
Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 — как средней степени тяжести, остальных — как удовлетворительное.
За сутки выписали из больниц 30 человек, за все время пандемии — 734 пациента выздоровели.
В России количество зараженных COVID-19 за сутки составило 9709 тысяч человек.
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