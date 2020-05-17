В Свердловской области за сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заразившихся COVID-19 за время пандемии составляет более 2731 человек.

Помимо столицы Урала коронавирус выявили у жителей Арамильского и Белоярского городских округов, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского городского округа, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.

Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 — как средней степени тяжести, остальных — как удовлетворительное.

За сутки выписали из больниц 30 человек, за все время пандемии — 734 пациента выздоровели.