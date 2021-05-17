Экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра объявлено в Нижнем Тагиле

Ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы ожидаются в Нижнем Тагиле 18 мая. С предупреждением к гражданам обратились в городской ЕДДС.

Во вторник, 18 мая на территории муниципалитета будет облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах грозы. Ожидается северо-западный и северный ветер, с порывами в дневные часы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +22…+27°С, а ночью опустится до +12…+17°. В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Нижнего Тагила, а также всей Свердловской области возрастает риск возникновения ЧС. В региональном МЧС жителям рекомендуют быть предельно бдительными и готовыми к возможным происшествиям на объектах ТЭК и ЖКХ. Напомним, 17 мая на территории Свердловской области сохранится аномально-жаркая погода. В связи с этим экстренное предупреждение продлено в Нижнем Тагиле. Экстренное предупреждение из-за аномальной жары продлено в Нижнем Тагиле

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