Экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра объявлено в Нижнем Тагиле

Во вторник, 18 мая на территории муниципалитета будет облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах грозы.
Ожидается северо-западный и северный ветер, с порывами в дневные часы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха днем прогреется до +22…+27°С, а ночью опустится до +12…+17°.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Нижнего Тагила, а также всей Свердловской области возрастает риск возникновения ЧС. В региональном МЧС жителям рекомендуют быть предельно бдительными и готовыми к возможным происшествиям на объектах ТЭК и ЖКХ.
Напомним, 17 мая на территории Свердловской области сохранится аномально-жаркая погода. В связи с этим экстренное предупреждение продлено в Нижнем Тагиле.