В Нижнем Тагиле прошла акция по выявлению ВИЧ-инфекции с помощью экспресс-анализа (ФОТО)

Ситуация с заражением ВИЧ-инфекцией в области остается напряженной. На 1.04.2016 года зарегистрировано 82 325 случаев заражения, поэтому необходимо тщательное обследование населения. Подвержены опасности заражения все возрастные и социальные группы населения - заражение ВИЧ-инфекцией происходит разными путями. Это передача вируса половым путем, через наркотики, от матери к ребенку.

Особенно увеличились случаи обнаружения ВИЧ-инфекции у социально-адаптированных контингентов.

Самые высокие показатели заражения вирусом зафиксированы в трех городах: Кировоград, Полевской, Североуральск.

По данным пресс-центра ЦПГИ «Вместе» в Свердловской области умерло 15 658 ВИЧ-инфицированных. Основной причиной смерти на стадии СПИД остается туберкулез. Это 53% от общего числа – 3 324 человека.

За один месяц работы стационарного пункта в Нижнем Тагиле обнаружено 11 случаев заражения ВИЧ из 254 обратившихся.

Кабинет экспресс-тестирования действует в кинотеатре «Родина» и на Привокзальной площади. Можно обратиться также по адресу: ул. Джамбула, 45 - в филиал областного СПИД-центра.

Волонтеры из Благотворительного фонда не первый раз участвуют в акции. Они намерены и дальше участвовать в этой акции вместе со СПИД-центром, потому что проблема очень актуальна, рассказали сотрудники Благотворительного фонда «Независимость».