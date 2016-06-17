В Нижнетагильском лесничестве за минувшие дни произошло два крупных пожара

Также серьезный пожар случился 15 июня в 20:57 в саду №5 УВЗ. Как сообщили специалисты, причиной стало нарушение условий эксплуатации печного отопления. Ущерб устанавливается.

15 июня в 10:00 был обнаружен пожар в Нижнетагильском лесничестве на площади 0,2 га. В тушении были задействованы силы и средства Уральской базы авиаохраны лесов. Огонь удалось ликвидировать лишь в 12:00. А 16 июня пожар разошелся на 0,4 га в районе села Николо-Павловское. Пожар тушили до 20:00 не без помощи авиаохраны.

Пожарные предупреждают, что тополиный пух, как и сухая трава и мусор, могут стать причиной серьезных пожаров. Так, скапливаясь во дворах, возле строений и стоянок, пух становится пищей для огня.

Тагильчан призывают к соблюдению простейших правил: не бросать окурки и спички, объяснять детям опасность игры с огнем, а при осуществлении огневых работ проводить тщательную подготовку.

Коммунальные службы должны обеспечивать уборку тополиного пуха, а каждому жителю города рекомендуют убирать пух с балконов и лоджий. Даже после дождя пуха в городе не станет меньше, уверяют пожарные.