Житель Нижнего Тагила испытал на себе действие мельдония (ФОТО)
С начала 2016 года в большом спорте не утихает скандал, связанный с употреблением российскими спортсменами мельдония. С 1 января этот препарат стал считаться допинговым. Общественный деятель Нижнего Тагила Илья Коровин, известный как Илiя Тагильчанинъ, решил на себе проверить эффект от этого вещества.
После начала скандала Илья заинтересовался причиной споров. В одной из аптек он приобрел препарат Милдронат. Это одно из названий, под которым выпускается мельдоний. Не найдя в инструкции особых противопоказаний, он начал каждодневно его принимать:
Употреблял каждый день по одной капсуле в течение недели. Я на стройке работал. Какого-то эффекта допинга не ощутил. Вообще рассказал тагильчанин журналисту TagilCity.ru.
Тагильчанин уверен, что скандал с мельдонием является средством политического давление запада на Россию.
Это продолжается со времен Крыма. Они скоро витамины В6 и В12 признают допингом. Придумали ещё этот скандал с болельщиками. Отсутствие наших болельщиков на футбольном матче со Словакией и поражение российской команды — это также давление и политика.
Кроме фразы «Долой уныние!» Илья Коровин известен тагильчанам тем, что в феврале 2016 года провел в Нижнем Тагиле митинг против массовых увольнений на УВЗ.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru