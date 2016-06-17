Житель Нижнего Тагила испытал на себе действие мельдония (ФОТО)

После начала скандала Илья заинтересовался причиной споров. В одной из аптек он приобрел препарат Милдронат. Это одно из названий, под которым выпускается мельдоний. Не найдя в инструкции особых противопоказаний, он начал каждодневно его принимать:

Употреблял каждый день по одной капсуле в течение недели. Я на стройке работал. Какого-то эффекта допинга не ощутил. Вообще рассказал тагильчанин журналисту TagilCity.ru.

Тагильчанин уверен, что скандал с мельдонием является средством политического давление запада на Россию.

Это продолжается со времен Крыма. Они скоро витамины В6 и В12 признают допингом. Придумали ещё этот скандал с болельщиками. Отсутствие наших болельщиков на футбольном матче со Словакией и поражение российской команды — это также давление и политика.

Кроме фразы «Долой уныние!» Илья Коровин известен тагильчанам тем, что в феврале 2016 года провел в Нижнем Тагиле митинг против массовых увольнений на УВЗ.